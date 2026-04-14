ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯಕ್ಷಾಮ: ಮೀನು ದುಬಾರಿ

ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಋತು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲು ಇನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈಗಲೇ ಹಲವಾರು ಬೋಟ್ಗಳು ದಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿವೆ. ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಿಗದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

ಶೇ 15ರಿಂದ 20ರಷ್ಟು ಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ಬೋಟ್ಗಳು, ಈಗ ದಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿವೆ. ಮೀನುಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ದರದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಣಿ ಫಿಶ್, ಲಿಝಾರ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೀನುಗಾರ ಮುಖಂಡರು.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಜಲ್ ಮೀನಿನ ದರ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹1,500ರಷ್ಟು, ಪಾಂಫ್ರೆಟ್ ದರ ₹1,300ರಿಂದ ₹1,500, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೊಂಡಾಸ್ ಮೀನು ಕೆ.ಜಿ.ಯೊಂದಕ್ಕೆ ₹500ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ಸ್ಯಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಫಸಲು ದೊರೆತವರು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮರಳುವವರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನವೂ ಮತ್ಸ್ಯಕ್ಷಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಮತ್ಸ್ಯಕ್ಷಾಮದಿಂದ ಶೇ 15– 20ರಷ್ಟು ಬೋಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಋತುವಿನ ಆರಂಭ ಮೀನುಗಾರರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಖಾಲಿ ಬೋಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಮೀನುಗಾರರು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಟ್ರಾಲ್ ಬೋಟ್ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೇತನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ.

'ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾಡದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೂ ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಋತು ಅಂತ್ಯ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನಾಡದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

'ಮೀನು ಇರುವಿಕೆ ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು ಇವೆ, ಸರ್ಕಾರವೂ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನುರಿತವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬೋಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೌಶಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೋಟ್ ತುಂಬ ಮೀನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೀನುಗಾರ ಮುಖಂಡ ಮೋಹನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260414-29-936847002