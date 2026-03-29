ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಪತ್ತೆ

ಮಂಗಳೂರು: 'ಗುರುರಾಜ್' ಎಂಬ ಆಳಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹಕಾರ್ಮಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

'ಗುರುರಾಜ್ ದೋಣಿಯು ಹಳೆ ಬಂದರು ದಕ್ಕೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ಒಂಬತ್ತು ಮೀನುಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 7ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಲೆ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗೋಬಿಂದದಾಸ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ. ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಈವರೆಗೆ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ದೋಣಿಯ ಮಾಲೀಕ ಸಂದೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಆತ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ದೋಣಿಯಿಂದ ಜಾರಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೋಣಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಧಕ್ಕೆಗೆ ಮರಳಿದೆ ಎಂದು ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಳಿದಾಸ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260329-28-100979059