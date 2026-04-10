ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ವಿತರಣೆ: ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ

ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಹಳೆ ಬಂದರು ದಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಮಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ವಿತರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಹ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಾಲ್ಬೋಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಖಜಾಂಚಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಅಶ್ರಫ್,'ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಈ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಳಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುವವರು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕುರಿತ ಫೋಟೊ ಕಳುಹಿಸಿ, ಟೋಕನ್ ಪಡೆದು ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಟೋಕನ್ ಪಡೆದವರಿಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ನೀಡದೇ, ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡೀಸೆಲ್ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ಮೀನುಗಾರರು ಡೀಸೆಲ್ಗಾಗಿ ಆರೇಳು ದಿನ ಕಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ದಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೇ ಡೀಸೆಲ್ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ಆದರೂ, ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹ 8 ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುವವರಿಗೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ದೋಣಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳಿಗ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಗೂ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕ ದೋಣಿಯ ಮಾಲೀಕ ಫೈಸಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ತ್ವಾಯಿಬ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಜಾಹಿರ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಜ್ಮಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>