ಅರಣ್ಯ ಬೆಂಕಿ ತಡೆ: ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಗಾವಲು

<p><em>ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಮಂಗಳೂರು: ಬೇಸಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಬಿಸಿಲ ಝಳ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ತರಗೆಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ, ಅರಣ್ಯ ಬೆಂಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳು ತೀರಾ ವಿರಳ, ಬಹುಪಾಲು ಮಾನವನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಸತ್ಯ.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕಾಡು, ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗವು ಸರಳ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಮೇವರೆಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಡಿಆರ್ಎಫ್ಒ) ಹಂತದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ಬೇಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ, ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿ ಪ್ರಕರಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವರ್ಷವೂ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಲಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು 1.13 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ 654 ಕಿ.ಮೀ ಬೆಂಕಿ ಗೆರೆ (ಫೈರ್ ಲೈನ್) ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 74 ಮಂದಿ ಫೈರ್ ವಾಚರ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p>ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಆರಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದೇ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಡಿಆರ್ಎಫ್ಒ, ಫಾರೆಸ್ಟರ್, ಗಾರ್ಡ್, ವಾಚರ್ಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯ, ತನಿಖೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟೂ ಬೆಂಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರೊಡನೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಆ್ಯಂಟನಿ ಮರಿಯಪ್ಪ.</p>.<p>ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 2022–23ರ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಬೆಂಕಿ ಪ್ರಕರಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು, ತನಿಖೆ, ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಇದೇ ಕ್ರಮ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸುಳ್ಯ ವಲಯವು ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ. ಬೆಂಕಿ ಪ್ರಕರಣ ಘಟಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಲೋಯರ್ಸ್, ಫೈರ್ ಬೀಟರ್ಸ್, ಫೈರ್ ರೇಕ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಪಂಪ್, ಪೈಪ್, ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ನಂತಹ ಹೊಸ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ 3–4 ಬಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಂಕಿ ಪ್ರಕರಣ ತಡೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸುಳ್ಯ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-29-1707384167</p>