ವಿಶ್ವ ಹಸಿವು ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಧ್ಯಯನ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶ್ವ ಹಸಿವು ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವತಿ ಯಿಂದ ‘ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್: ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್’ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಊಟ ಹೇಗೆ ಬಡವರ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬಲ್ಲದು’ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಥನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಲಬಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು, ಆಶ್ರಯ, ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪುನರ್ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಲಬಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಪಿ. ಅಹಮ್ಮದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-51-646135922</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>