ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ನಿರಂತರ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಅಡೆತಡೆ?

ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನದ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕೊಡುವ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಗರದ ಐದು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಆರು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಮೂರು ಪಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪೌರಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಪಾಲಿನ ಹಣ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವ ವಿಷಯ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಆಡಳಿತ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ.

ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಚೆಫ್ ಟಾಪ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳನ್ನು ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಪಾವತಿಸುವ ಹಣ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತದ ಪಾಲು ಕೂಡ ಪಾವತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೌರಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪಾಲಿನ ಹಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

2025ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲಾಖೆಯ ಮೊತ್ತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿ. ಆದರೆ, ಅದೊಂದು ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹಣ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕದ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯ ವಿವರಣೆ.

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮಾ.21ರಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಷಯದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಮುಚ್ಚುವ ಭೀತಿ ಇದೆಯೇ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದ್ದವು.

ಹೊಸ ಮೆನುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೇ?: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರವಾದ ನೀರುದೋಸೆ, ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಪುಂಡಿ ಗಸಿ, ಸೇವಿಗೆ, ಕಡಲೆ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ಸ್, ಊಟಕ್ಕೆ ಗಂಜಿ, ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನ, ಅಕ್ಕಿರೊಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ಸೇರಿಸಿ ಮೆನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ 2023ರಲ್ಲೇ ಮೆನು ಬದಲಿಸಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260323-29-2081496923