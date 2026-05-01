<p>ಮಂಗಳೂರು: ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್, ಬಿಎಎಸ್ಎಫ್ನಂತಹ ಭಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿರುವ ವಾರ್ಡ್ ಇದು. ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ್ಡ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ, ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಾನಾ ತರಹದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿತ ತೈಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ನಿವಾಸಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿವೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಅಂಕಣಗಳಿವೆಯಾದರೂ, ಕೆಲ ಚಾಲಕರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸುರತ್ಕಲ್ನಿಂದ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ–ಕೈಕಂಬವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತರ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ದುರಸ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.</p>.<p>‘ಕೆಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಚಾಲಕರು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕವೇ ಆ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ರೈಲು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು. ಅವರು ಊರಿಂದ ಬರುವವರೆಗೂ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ತನ್ನ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿ, ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಬಯಲು ಶೌಚದಿಂದಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದೂ ಕೆಲವರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಲ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲ ದಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತದೇ ಗೋಳು ಎಂದು ವಾರ್ಡ್ನ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯದ ತೊಂದರೆಯೂ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಏಳುವಾಗ ಪರಿಸರದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಆವರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೊತ್ತೇರಿದ ಬಳಿಕ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸದು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಯುಕ್ತ ಗಾಳಿ ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳು ಕಾಟಿಪಳ್ಳ– ಕೈಕಂಬಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೋವಿಡ್ ಬಳಿಕ ಈ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯ ಎರಡು ಬಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-29-1896079132</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>