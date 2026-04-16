ಮಂಗಳೂರು: ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮಾರ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನೀಡುವ ಆಮಿಷ ನೀಡಿ ₹2.45 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಸುರತ್ಕಲ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮಾರ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಭೌತಿಕ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅರ್ಜಿ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ನನ್ನ ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದ. ಆತ ಸೂಚಿಸಿದ ಇ–ಮೇಲ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ ನೋಂಣಿ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ₹ 69,999 ಅನ್ನು ಆತನ ಸೂಚಿಸಿದ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 16ರಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ /ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಶುಲ್ಕ ಎಂದು ₹ 1.75 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದೆ. ನಗರದ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಮೇಲ್ ವಿವರ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>