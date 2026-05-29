ಮಂಗಳೂರಿನ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್‌

ಮಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಟಾಟಾ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ 29 ಮತ್ತು 31ರಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಕಾರ್ಯಾ ಚರಣೆ) ವಿಕಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 50 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 29 ಮತ್ತು ಮೇ 31ರಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಪುರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡ, ತ್ರಿಪುರಾ ರಾಜ್ಯದ ಅಗರ್ತಲಾ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ನಗರಗಳ ಜನರೂ ಐಪಿಎಲ್ನ ರೋಚಕತೆ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹಾಡು ಕುಣಿತ, ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ತಾಣ, ವರ್ಚುವಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಲಯ, ಬೌಲಿಂಗ್ ನೆಟ್ಗಳು, ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ, ಫಾಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್, ಪಿಚ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಗೇಮ್ಸ್ ಆಪ್ ಥ್ರೊನಂತಹ ಮನರಂಜನಾ ಆಟಗಳು, ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಮೊದಲಾದ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. 32x8 ಚದರ ಅಡಿ ಗಾತ್ರದ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಮನರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನೂ ಆಸ್ವಾದಿಸಬಹುದು. ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. 8 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಡಿಕೆಸಿಎ) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಬಲ ಮಾರ್ಲ, 'ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಯೋಜಿಸಿದಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಲದ ಸರಣಿಯ ಪ್ಲೇ–ಆಫ್, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಂಗಳೂ ರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿ ರುವುದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡು ವವರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಟಿ–ಶರ್ಟ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>