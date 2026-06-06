‘ಜಲಸಿರಿ‘ಗೆ ಕಾಯಬೇಕು ಇನ್ನೂ ವರ್ಷ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರುವ 27X7 ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯ ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯು 2027ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಯೆಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೋಡಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ದ್ವಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ (ಡಬಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ಅವರು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ 76ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ (ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್ಸಿ) ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರು 2019ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ₹587.67 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಜೂರು ಆಗಿದ್ದು, 2020ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಯಾರ್ನಲ್ಲಿ 125 ಎಂಎಲ್ಡಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ₹127.7 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಯೋಜನೆ ವೆಚ್ಚ ₹617.22 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಂಪನಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಣೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಂಬೆ ಘಟಕದಿಂದ 160 ಎಂಎಲ್ಡಿ ನೀರು ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹರೇಕಳ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಯಾರ್ ಘಟಕದಿಂದ 125 ಎಂಎಲ್ಡಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ಅಡ್ಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವು (ಡಬ್ಲುಟಿಪಿ) ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಹೈ ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ನೀರು ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 700 ಕಿ.ಮೀ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಜಾಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 1,100 ಕಿ.ಮೀ ಹೊಸ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 19 ಓವರ್ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, 6 ಜಿಎಲ್ಎಸ್ಆರ್ ಹಾಗೂ 7 ಪಂಪಿಂಗ್ ಹೌಸ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಜೆಟ್ ವಾಟರ್ ಮೀಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈವರೆಗೆ 877.79 ಕಿ.ಮೀ. ಎಚ್ಡಿಪಿಇ ಮತ್ತು ಡಿಐ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದ್ದು, 19 ಓವರ್ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಣಂಬೂರು, ಬೆಂದೂರು, ಪಡೀಲ್ ಸೇರಿ ಮೂರು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಏಳು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸುರೇಶ್ ಎ.ಎಚ್. ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೂಯೆಜ್ ಕಂಪನಿಯ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣ, ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-29-1014869600</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>