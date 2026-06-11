<p>ಮಂಗಳೂರು: ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ತ್ರಿದುಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಿಗಳು ಬುಧವಾರ ಜೆಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡವು.</p>.<p>ಜೆಪ್ಪುವಿನ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಆಶ್ರಮದ ಚಾಪೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಾ. ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ನೇತೃತ್ವದ ಬಲಿಪೂಜೆ, ನೊವೆನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರವೇರಿದವು. ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಥೋಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಂಚಲನದ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಪು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಫಾ.ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ರೋನಿ ಮತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಡಾಲ್ಫಿ ಲೋಬೊ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸ್ತುತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈಬಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫಾ.ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಅವರು ‘ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು’ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಫಾ.ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಮೊದಲ ದಿನದ ತ್ರಿದುಮ್ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಫಾ. ಅನಿಲ್ ಜೋಯಲ್ ಡಿಸೋಜ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದದ ಆರಾಧನೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಾ. ಬೊನಿಫಾಸ್ ಪಿಂಟೊ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಲಿಪೂಜೆ, ಭಕ್ತಿ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಜೂ.13ರಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜೆಪ್ಪು ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲಿಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಒ.ಸಿ.ಡಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಫಾ.ಜಾನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಲಿಪೂಜೆ ಏರ್ಪಾಟಾಗಿದೆ. ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ, ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಮಲೆಯಾಳದಲ್ಲಿ, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಲಿಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-29-558435853</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>