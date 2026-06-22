ಕಡಬದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರೂ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಖಿಯರು

<p><em>ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ</em></p>.<p>ಮಂಗಳೂರು: ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಹಡಿಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ಮೂರು ಗದ್ದೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೃಷಿ ಸಖಿಯರು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಭರವಸೆಯಿಂದಲೇ ಒಂದು ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಊಳಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರುವ ‘ಸಖಿ’ಯರು ಇನ್ನೆರಡು ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೈಕೊಡುವ ಸಂದೇಹ ಮೂಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿದರು. ಈಗ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಂದಿರುವ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೀಜ ಇದೆ, ನಾಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಶಿಪಟ್ಣದ ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ ಅವರದೂ ಇಂತಹದೇ ಕಥೆ. ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಟ್ರೇ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ನೇಜಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೋ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ನೇಜಿ ನೆಡಲು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಯೂ ಆಯಿತು. ಉಳಿದ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡ ಬೇಕಾದರೆ ಮಳೆ ಸುಭಿಕ್ಷ ಆಗಲೇಬೇಕು.</p>.<p>ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶ್ ದಶಕಗಳಿಂದ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಆಳ–ಅಗಲ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿರುವ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಶದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಇರಾದೆಯೊಂದಿಗೆ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಹೊನ್ನು’ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ‘ಬರ’ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿದ್ದು ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಗೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ವಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿರುವ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳೂ ಹಡಿಲು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ‘ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದರೆ ಕೃಷಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸುಳ್ಯ ಸಮೀಪ ಪಂಜ ಎಣ್ಮೂರಿನ ಸೋಮಸುಂದರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-29-1655877986</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>