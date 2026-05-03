ಸ್ವಚ್ಛ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಸಮಸ್ಯೆ...

ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಓಡಾಡುವ ವಾಹನಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲಿನ ಸದ್ದು. ಇದರ ನಡುವೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುವ ಕಂಕನಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಗಿವೆಯಾದರೂ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ತೆರೆದ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲುವೆಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ನೆರೆಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕಂಕನಾಡಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಎರಡು ಕಡೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ದಾರಿಗಳು ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಓಡಾಟ ಬಲು ಸುಲಭ. ವಾರ್ಡ್ ಒಳಗಿನ ಯಾವ ರಸ್ತೆಗೂ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ. ವಾರ್ಡ್ನ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತವೆ.

ಕೆಲವು ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದಾಗ ಸಿಗುವ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೋದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಗರದ ಹಲವು ಭಾಗದಿಂದ ಬರುವ ಕೊಚ್ಚೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಎಸೆಯುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವೂ ಸೇರಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೊಚ್ಚೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ.

'ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಾವು ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ.

'ಪಂಪ್ವೆಲ್ನ ನಿಟ್ಟೆ ಡೇ ಕೇರ್ನಿಂದ ನಾಗುರಿ ವರೆಗೆ, ಎಕ್ಕೂರು–ಬಜಾಲ್, ಪಕ್ಕಲಡ್ಕದಿಂದ ಜೆ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೈವಸ್ಥಾನ, ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮೂರು ಉದ್ಯಾನ, ವಾಚನಾಲಯ, 7 ಅಂಗನವಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, 2 ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಂತಾದವು ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಚರಂಡಿ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣರಾದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಗ್ರಹ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260503-29-1723607047