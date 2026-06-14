ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಎಂ.ಎ.ಗೆ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಎಂ.ಎ. ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ (2026–27) ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಆಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳು, ಇಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗಸ್ನೇಹಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಇಂದಿನ ‘ಜೆನ್ ಜಿ’ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂವಹನ, ಹಿರಿತೆರೆ– ಕಿರಿತೆರೆ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಅನುವಾದ ಉದ್ಯಮ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರಚನೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಉದ್ಯಮ, ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-29-1731641319</p>