ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯವೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಸ್ಮಿತೆ; ದೀಪಾ ಭಾಸ್ತಿ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡವಾದರೂ ಇದು ಬಹುಭಾಷಿಕರ ತವರು. ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯವೇ ಈ ನೆಲದ ಅಸ್ಮಿತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬುಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅನುವಾದಕಿ ದೀಪಾ ಭಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಿ.ಪಿ.ಗೋಮತಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ, ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪಿ.ಪಿ. ಗೋಮತಿ ಸ್ಮಾರಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ‘ಚಿಂತನೆಯೇ ಭಿನ್ನಮತವಾದಾಗ; ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳು’ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾಷೆ ಸಂವಹನದ ಸಾಧನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಇತಿಹಾಸ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಭಾಷಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಬ್ಯಾರಿ, ಕೊಡವ, ಮಲೆಯಾಳ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆಯ ಮೌಲ್ಯವು ಭಾಷಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಭಾಷೆಯೂ ಮೇಲು–ಕೀಳು ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಬಹುತ್ವವೇ ಈ ನೆಲದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸಹಿಷ್ಣುಗಳು. ಕಬೀರ್, ತುಳಸಿದಾಸ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸೂಫಿ ಸಂತರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲರ ರಕ್ತದಲ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸಮಾನತೆ ಬೆರೆತಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪಿಪಿ ಗೋಮತಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಬಂಬಿನ ಚಿನ್ನಮ್ಮ, ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪಿ.ಪಿ ಗೋಮತಿ ಕುರಿತು ಮೀರಾ ಅರಾನ್ಹ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎಂ.ಪಿ. ವಂದಿಸಿದರು. ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-29-1437712107</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>