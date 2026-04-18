ಬೆಂಗ್ರೆ: ದರೋಡೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಕಾರನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಮೂವರು ಯುವಕರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ, ಕಸಬಾ ಬೆಂಗ್ರೆ ಬಳಿ ಅವರಿಂದ ನಗ, ನಗದು ಸೇರಿ ₹ 24,500 ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣಂಬೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ನಾನು ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತ ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ರಫೀಕ್ ಜೊತೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪಣಂಬೂರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಬಂದಿದ್ದೆ. ರಾತ್ರಿ 2.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ದಾರಿ ಬದಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ಬಳಿ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ದಾರಿ ತೋರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು ಕಾರನ್ನು ಹತ್ತಿದರು.'</p>.<p>'ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು, ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬಾತ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ರಫೀಕನಿಗೆ ಚುಚ್ಚುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿದ. ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ₹ 9ಸಾವಿರ ಬೆಲೆಯ ಟೈಟಾನ್ ವಾಚ್, ರಮೇಶ್ ಬಳಿ ಇದ್ದ ₹ 2 ಸಾವಿರ ನಗದು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ₹ 24,500 ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದಾಗ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಆತ ನಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಗಾಜಿಗೆ ಕಲ್ಲೆಸೆದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹ 8 ಸಾವಿರ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಜಯ್ ಕೆ. ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>