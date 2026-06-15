ಕಾಟಿಪಳ್ಳದಲ್ಲಿ 50 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮನವಿ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ 50 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಗವು ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎನ್ಎಂಪಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಮಿತಿಯ ನಿಯೋಗವು ಈ ಕುರಿತು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎನ್ಎಂಪಿಎ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು.</p>.<p>ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಚರ್ಚ್ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾ.ಸಂತೋಷ್ ಲೋಬೊ, ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ವಿಠ್ಠಲ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಯೂಮ್, ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರಾದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಗಣೇಶಪುರ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಂಪಿಎ ಮಾಜಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಪಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಕಾಮತ್, ಕಬೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಉಮಾನಾಥ ಅಮೀನ್, ಮಾಧವ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-29-765449575</p>