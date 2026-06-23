ಕೇದಾರ್ ಹೈ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಚಾಲನೆ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ದೇರೆಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಮುಕುಂದ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿಯ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ‘ಕೇದಾರ್ ಹೈ ಲಿವಿಂಗ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಹೋಮ್ಸ್’ ಅನ್ನು ಮುಖಂಡ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಭೂ ಮಾಲೀಕರಾದ ಎಲಿಯಾಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಸ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಗುಣಮಟ್ಟ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮೌಲ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮುಕುಂದ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಲುದಾರ ಗುರುದತ್ತ ಶೆಣೈ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ರೂಫ್ಟಾಪ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಗರದ ದಿಗಂತ, ಹಸಿರು ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ನೋಟಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಬಯಲು ಜಿಮ್ನಾಷಿಯಂ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟ್, ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕಾರ್ಡಿಯೊ ವಲಯ, ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶದ ಸಭಾಂಗಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚೇತನ್ ನಾಯಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಚೇತನ್ ನಾಯಕ್, ಮುಖ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಸುರೇಶ್ ಪೈ, ಮುಕುಂದ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಂಗಲ್ದೀಪ್ ಎ.ಆರ್. ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಗರದ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮುಕುಂದ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬ ಹುದು ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ (www.mukund mgmrealty.com) ನೋಡ ಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-29-1155894026</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>