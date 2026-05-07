ಮಂಥನ ಸಂವಾದ, ಕಿಶೋರ ರಂಗಪಯಣಕ್ಕೆ ತೆರೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಕಲಾಭಿ ವತಿಯಿಂದ ರಂಗ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ರಂಗೋತ್ಸವ 'ಕಿಶೋರ ರಂಗಪಯಣ 2026' ಸಮಾರೋಪಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>'ಮಂಥನ – ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮಗು' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ, ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ರಂಗಕರ್ಮಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲ್, ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ 'ಮೈಟ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ದೀಪ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ತರಬೇತುದಾರ ಮಹೇಶ್ ಕಾಮತ್, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞೆ ಸಚಿತಾ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಸಂವಾದವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ, ರಂಗಕಲೆಯು ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪವಾಗಿ 'ಐ ಶಭಾಶ್' ನಾಟಕವನ್ನು ಚರಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>