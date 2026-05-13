ಕೆಎಂಸಿ: 'ಲೂಪಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್' ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅತ್ತಾವರದ ಸಂಧಿವಾತ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ 'ಸಮಗ್ರ ಲೂಪಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್' ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಲೂಪಸ್ ದಿನದ (ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಕಾಯಿಲೆ) ಅಂಗವಾಗಿ, ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಸಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೀನ್ ಡಾ. ಶೀತಲ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಲೂಪಸ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಈ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧಿವಾತ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಚರ್ಮರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳ ತಜ್ಞರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಫಾಲೋ-ಅಪ್ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ. ಶ್ರೀಕಲಾ ಬಾಳಿಗಾ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಸತೀಶ್ ರಾವ್, ಸಂಧಿವಾತ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್ ಪಡಿಯಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಮಣಿಕುಪ್ಪಂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ. ರಮೀಲಾ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಲೂಪಸ್ ರೋಗಿಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ನಡೆದ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಪ್ಯಾನಲ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಭೂಷಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ), ಡಾ. ರಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೂಪಸ್ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಉದಯ್ ಭಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260513-29-2132440447