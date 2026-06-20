<p>ಮಂಗಳೂರು: ಕೋಡಿಕಲ್ ಜಿಎಸ್ಬಿ ಸಭಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಳೂರು ರಥಬೀದಿಯ ಶ್ರೀಹರಿ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ವಿಜಯಾ ಕಾಮತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಜನ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೋಡಿಕಲ್ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. </p>.<p>ಸಭಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಕಾಮತ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ್ ಕಾಮತ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಥಬೀದಿಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸುಧೀರ್ ಭಗತ್, ಸಭಾದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪಿ ಸುಧಾಕರ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಮಾಲತಿ ಭಂಡಾರಿ, ಆರ್.ಎಂ. ಪ್ರಭು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, ನಾಗೇಶ್ ನಾಯಕ್, ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಮತ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-29-564505830</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>