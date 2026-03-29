ಕೊಂಕಣಿ ರೋಮನ್ ಪೂಜಾಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಜೆಪ್ಪುವಿನ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಲನಾ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲಾದ 'ಕೊಂಕಣಿ ರೋಮನ್ ಮಿಸ್ಸಾಲ್' ಪೂಜಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕೊಂಕಣಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫಾ. ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಗಳಾದ ಮೊನ್ಸಿಜ್ಞೊರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಎಲ್. ನೊರೊನ್ಹಾ, ಕುಲಪತಿ ಫಾ. ವಿಕ್ಟರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಡಿಸೋಜ, ಸಿಸಿಬಿಐ ಕೊಂಕಣಿ ಲಿಟರ್ಜಿ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫಾ. ವಿಜಯ್ ಮಚಾದೊ, ಗುರು ಮಠದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ರೆಕ್ಟರ್ ಫಾ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ, ಯಾಜಕ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫಾ. ಜೋಸೆಫ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಬೈಬಲ್ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫಾ. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಾ. ರೋಹಿತ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ರಾಕ್ಣೊ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸಂಪದಕ ಫಾ. ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಪ್ಪು ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಆಶ್ರಮದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಾ. ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಪ್ರಧಾನ ಮಿಸ್ಸಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಮೂರು ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.