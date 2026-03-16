ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ: ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್

<p><strong>ಮೂಲ್ಕಿ:</strong> ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೂಳೂರು ಗೋಲ್ಡ್ಪಿಂಚ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ಅವರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆದವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ, ಮೂಲ್ಕಿ ಸುಂದರ್ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮಾರಕ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದಾಯ್ದಿವರ್ಲ್ಡ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ವಾಲ್ವರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸದ ಕ್ಯಾ.ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೊರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾದವರು ಮರಳಿ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಬಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಮನೋಭಾವ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಷ್ಟದ ಬದುಕಿನಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಸುಂದರ ರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾರಿದೀಪವಾದಂತೆ ಅವರ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಉಪಕಾರ ಪಡೆದವರು ಸಹ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಂದರ್ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ನಿತಿನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>