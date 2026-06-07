ಕೋಟೆಕಾರ್ ದರೋಡೆ: ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಉಳ್ಳಾಲದ ಕೆ.ಸಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟೆಕಾರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಧರ್ಮ್ ಬೀರ್ ಬೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 17ರಂದು ದರೋಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಫತೇಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧರ್ಮ್ಬೀರ್ ಆ ನಂತರ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ. ಈಚಿಎಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಆತನನ್ನು ಮುಂಬೈಯ ಪನ್ವೇಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಉಳ್ಳಾಲಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕಂಡು ಬಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಎದುರು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉಡುಪಿ: ನಗರದ ರಾಗಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಗರತ್ನ ಮಾಲಿಕೆ ಸರಣಿಯ 49ನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ನೂತನ ರವೀಂದ್ರ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ವೇಣುವಾದನ ಕಛೇರಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕೊಳಲು ವಿದ್ವಾಂಸ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಯು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ನುಡಿನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಹಾರ್ಯಾಡಿ, ಕೆ.ಯು. ಜಯಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೇರಂಭ್ ಮತ್ತು ಹೇಮಂತ್ ಯುಗಳ ವೇಣುವಾದನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಕೆ.ಯು . ಜಯಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಮೃದಂಗ, ವಾಳಪಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಘಟದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-29-542419769</p>