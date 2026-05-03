‘ಕುದ್ರೋಳಿ: ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಿತಿ ಅಧಿಕೃತ’

ಮಂಗಳೂರು: 'ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಿತಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನೂತನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್, ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರೂವಾರಿ ಬಿ. ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವರ ಯೂನಿಯನ್ ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಸಮಿತಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕೆಲವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವರ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟರಿಗೆ ಈ ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಯಮ. ಆದರೆ, ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಂದಲೇ ಬೈಲಾ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಾಹುಕರ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೇ (ಮೊಮ್ಮಗ) ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಜೂನ್ 20ರಂದು ನಡೆದಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯವರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಚಿದಾನಂದ ಕೆದಲಾಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಜೈರಾಜ್ ಸೋಮಸುಂದರಂ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ದಂಡಕೇರಿ, ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಲತೇಶ್ ಸುವರ್ಣ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ, ಕೃತಿನ್ ಧೀರಜ್ ಅಮೀನ್, ಗೌರವಿ ರಾಜಶೇಖರ್, ಶ್ರೀನಾಥ್, ಚಂದನ್ದಾಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>