ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ಐವರು ಯಾಜಕರು

ಮಂಗಳೂರು: ಕುಲಶೇಖರದ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐವರು ಸೇವಾದರ್ಶಿಗಳು ಯಾಜಕರಾಗಿ (ಪ್ರೀಸ್ಟ್) ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಅವಿಲ್ ಸಂತಮಯೋರ್, ಡೆನ್ಜಿಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಜೀವನ್ ಡಿಸೋಜ, ಜೋಯಲ್ ಮೊಂತೆರೊ, ಲಾಯ್ಡ್ ರೋಹನ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಿಷಪ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿದರು.

ಯಾಜಕತ್ವವು ದೇವರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾಜಕತ್ವವು ಕೇವಲ ಮಾನವ ಅರ್ಹತೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದ ದೈವಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಯಾಜಕರು ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಷಪ್ ಹೇಳಿದರು.

ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಾ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಎಲ್. ನೊರೊನ್ಹಾ, ಧಾರ್ಮಿಕರ ಪಾಲನಾ ವಿಕಾರ್ ಫಾ. ಡೇನಿಯಲ್ ವೀಗಾಸ್, ಜಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿಯ ರೆಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ರೊಸಾರಿಯೊ, ಜುಡಿಶಿಯಲ್ ವಿಕಾರ್ ನವೀನ್ ಪಿಂಟೊ, ಪಾಲನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕುಲಶೇಖರ ಚರ್ಚ್ನ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾ. ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಾ. ರೋಹಿತ್ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಮತ್ತು ಸೆಮಿನರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಲಿಪೂಜೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ನಡೆದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫಾ. ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ ಅವರು ನೂತನ ಯಾಜಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ