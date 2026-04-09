ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ ತಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಮಂಗಳೂರು: ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತಡೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಾವೇಶ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ನಿರ್ಣಯಗಳು: ಗುಂಡ್ಯ, ಅಡ್ಡಹೊಳೆ ಗಿರಿಹೊಳೆಗಳಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆಗೆ ನೀರು ಸಾಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಗುಂಡ್ಯ, ಕುಮಾರಧಾರಾ, ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತಟದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ ತಡೆಯಬೇಕು. ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕು.</p>.<p>ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿ ತೀರ ಉರುಂಬಿಗೆ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ತಾಣ ಎಂದು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾಮ ಫಲಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಕಡಬ, ಸುಳ್ಯ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತೋಡಿಕಾನ, ಶಿಶಿಲ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಳಿಯ ಮತ್ಸ್ಯಧಾಮಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಧಾರಾ ಪರಿಸರ ಸಮಿತಿ ನದಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ನದಿ ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೂನ್ 5ರಂದು ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳು ಗಿಡನೆಟ್ಟು ಕುಮಾರಧಾರಾ ಕಣಿವೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಕುಮಾರಧಾರಾ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ, ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಉಳಿಸಿ ಆಂದೋಲನ, ವೃಕ್ಷಲಕ್ಷ ಆಂದೋಲನದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಧಾರಾ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರುಣಾಕರ ಗೋಗಟೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದರು. ವೃಕ್ಷಲಕ್ಷ ಆಂದೋಲನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ಅಶೀಸರ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಟಿ.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>