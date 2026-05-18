ಕುಂಟಿಕಾನ: ಲಿಫ್ಟ್‌ ಕುಸಿದು ಯುವಕ ಸಾವು

ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಕುಂಟಿಕಾನದ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು, ಅದರೊಳಗಿದ್ದ ಯುವಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಾಲು ಪೂಂಜಕೆರೆ ನಿವಾಸಿ ನೌಫಾಲ್ (28) ಮೃತ ಯುವಕ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ನೌಫಾಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕೆಳ ಮಹಡಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಒಂದನೇ ಮಹಡಿ ಮತ್ತು ನೆಲಮಹಡಿ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು.</p>.<p>'ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನೌಫಾಲ್ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಧಾವಿಸಿದ್ದರು. ಲಿಫ್ಟ್ನ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಒಂದನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಏಕಾಏಕಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನೌಫಾಲ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದರು' ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಉರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>