‘ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೂ ಕಾರಣ’

ಮೋಹನ ಕುತ್ತಾರ್

ಉಳ್ಳಾಲ: ಮಂಜನಾಡಿಯ ಮೊಂಟೆಪದವಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಮೂವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗುಡ್ಡೆಕುಸಿತಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸೇರಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸುರತ್ಕಲ್ನ ಎನ್ಐಟಿಕೆ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಗುರುತಿಸಿದೆ.

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಳಿಜಾರಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅಗೆಯುವಾಗ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಭೂ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ. ಈ ಮೂರೂ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಇಳಿಜಾರಿನ ಮಣ್ಣು ಸ್ಥಿರತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ಮೊಂಟೆಪದವಿನಲ್ಲಿ 2025ರ ಮೇ 30ರಂದು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದು ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂಬುವರು ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ 3 ವರ್ಷದ ಆರ್ಯನ್, 6 ತಿಂಗಳ ಆರುಷ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆ ಪ್ರೇಮ ಪೂಜಾರಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಾಗ ಮಣ್ಣಿನಡಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಕಂದಮ್ಮಗಳ ರಕ್ಷಿಸಲು ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಹೆಣಗಾಡಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು. ಈ ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಕಾರಣ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು.

ಈ ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಅವರು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಲು ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ನ ಎನ್ಐಟಿಕೆ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ತಜ್ಞರಾದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಟಿ.ಪಳನಿಸಾಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವಲ್ಸಾ ಕೊಲತಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ಈ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿತ್ತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ