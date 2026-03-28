<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಟಿ ವರ್ಡ್' ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಐಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಆರು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹44.38 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ನಗರದ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 26ರಂದು ಅಮಿತ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಂಗಳೂರು ಮಿಷನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಟಿ ವರ್ಡ್ ಮಾಲೀಕನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಖರೀದಿಸಿ, ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ 2–3 ಬಾರಿ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಅಮಿತ್, ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು ಮೂರನೇ ಆಪಾದಿತ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಎಂಬಾತ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಟಿ ವರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಣ ಪಾವತಿ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p>.<p>ದೂರುದಾರರು ತಮ್ಮಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಐದು ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. </p>