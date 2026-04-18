ಲಯನ್ಸ್ ಸುಮಂಗಲ ಇಂದಿನಿಂದ

ಮಂಗಳೂರು: ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆ 317ಡಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನ 'ಸುಮಂಗಲ' ಏ.18, 19ರಂದು ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 18ರಂದು ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಕುಡ್ಪಿ ಅರವಿಂದ ಶೆಣೈ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಮತಾ ಶೆಣೈ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಂಕಜ್ ಮೆಹತಾ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಂಶಿಧರ್ ಬಾಬು ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜಿ.ಎಸ್ ನಟೇಶ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್, ಮಾಜಿ ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ತಾರಾನಾಥ ಎಚ್.ಎಂ., ಗೋವರ್ಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾ ನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಕಲತಾ ಭಂಡಾರಿ, ಸಲಹೆಗಾರ ದೇವದಾಸ ಭಂಡಾರಿ, ಕೋಶಾಧಿ ಕಾರಿ ಉಮಾ ಹೆಗಡೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಪಡಿಯಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿಟ್ಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದಶಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ರೈ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260418-29-962270447