ಅನುಭವದ ಉತ್ಪನ್ನವೇ ಸಾಹಿತ್ಯ: ವಿವೇಕ ರೈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಸಾಹಿತ್ಯ ಏಕಾಏಕಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಎ ವಿವೇಕ ರೈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೂಜ ಪೂಜಾರಿ (ಎಸ್ಎನ್ಡಿ ಪೂಜಾರಿ) ರಚಿಸಿದ ಪತ್ರಕರ್ತ, ಸಾಹಿತಿ, ಜಾನಪದ ತಜ್ಞ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ‘ಎ ಬಯೊಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಫ್ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ’ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಸವೆಸಿದವರು ನಿಜವಾದ ಲೇಖಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅನುಭವದ ದೊಡ್ಡ ಮೂಟೆಯನ್ನೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಅವರಿಂದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಊರು ಅನನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ’ ಎಂದ ವಿವೇಕ ರೈ ‘ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುದುಕರಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ವಯಸ್ಸು ಆಯಿತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೀವನಚೈತನ್ಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಾರೀಕುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ. ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಪ್ಪು ಸಮೀಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕರಾವಳಿ ಬಹುಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಆಡುಂಬೊಲ. ಬಹುತ್ವ ಎನ್ನುವುದು ಷೋಕೇಸ್ನಲ್ಲಿಡುವ ಅವಯವ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಜಾತಿ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತಿತರ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಸಮನ್ವಯ. ಅಂಥ ಸಮನ್ವಯದ ಬದುಕು ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಅವರದು. ಬಡತನ ಶಾಪ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಬರಹಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮುದ್ದು ಮೂಡಬೆಳ್ಳೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ ದಾರಿಗಳು. ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನೂ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಾರದು. ವಾಸ್ತವದಿಂದ ಕಾಣುವ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಜಗತ್ತನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಆ ಭಾಷೆಯ ಜನರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಪಿ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾಶಕರಾದ ಆಕೃತಿ ಆಶಯ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ನ ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗೇಶ್ ಮತ್ತು ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-29-927156807</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>