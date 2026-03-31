ಮಂಗಳೂರು: ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಆಟೊರಿಕ್ಷಾಗಳ ಚಾಲಕರು ವಾಹನ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಬಲ್ಮಠದ 'ಗೋ ಗ್ಯಾಸ್' ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾಗಳು ಸೋಮವಾರ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ವಾಹನಗಳ ಸಾಲು ಬೆಂದೂರುವೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ವರೆಗೂ ಬೆಳೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ಪಂಪ್ವೆಲ್, ಕೊಟ್ಟಾರದ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಲ್ಮಠದ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>'ಏ.1ರಿಂದ ವಾಹನ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಇಂಧನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>