'ಮಂಗಳೂರು:' ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಆಟೊರಿಕ್ಷಾಗಳ ಚಾಲಕರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಸುವ ಬಹುತೇಕ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬುಧವಾರ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಲ್ಮಠದ 'ಗೋ ಗ್ಯಾಸ್'ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಟೊರಿಕ್ಷಾಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ವಾಹನಗಳ ಸಾಲು ಬೆಂದೂರುವೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿಯ ಎಸ್ಸಿಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೆಗೂ ಬೆಳೆದಿತ್ತು.

'ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆಟೊ ಓಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಬಳಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

'ನಗರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಕಡೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಸುವ ಬಂಕ್ಗಳಿವೆ. ಯಾವ ಬಂಕ್ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಲ್ಮಠದ ಈ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಪಿಸಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ' ಎಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವ ಮುನ್ನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹ 55 ದರ ವಿತ್ತು. ಈಗ ದರವನ್ನು ₹ 79ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಬದುಕುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

'ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ದುಡಿದು ಬದುಕುವ ನಮ್ಮಂತಹವರ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ವಾಹನ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ