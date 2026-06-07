ಬ್ರಿಜ್‌: ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಯ್ಜಾದ್‌, ವಿದ್ಯಾ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಶ್ರ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೆಯ್ಜಾದ್ ಅಂಕ್ಲೆಸಾರಿಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಪಟೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮವೆರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರಿಜ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಡಾ.ಕೆ.ಕೆ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಮಿಶ್ರ ಐಎಂಪಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರಾವಳಿ ಬ್ರಿಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತ ಬ್ರಿಜ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಿಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂದೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 70 ಜೋಡಿಗಳ ಪೈಕಿ ಅಗ್ರ 26 ಜೋಡಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಯ್ಜಾದ್ ಅಂಕ್ಲೆಸಾರಿಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಪಟೇಲ್ 91 ಸ್ಕೋರು ಗಳಿಸಿದರು. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಜೋಡಿ ಸುಮಿತ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮೋನಿಕಾ ಜಾಜು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಯ್ಜಾದ್–ವಿದ್ಯಾ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆದರು. ಸುಮಿತ್–ಮೋನಿಕಾ 86 ಸ್ಕೋರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟಿ.ವಿ ರಮಣಿ ಮತ್ತು ಬಿಂದಿಯಾ ಕೊಹ್ಲಿ 74 ಸ್ಕೋರು ಗಳಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಭಾನುವಾರ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ರೋಚಕತೆ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-51-43914294</p>