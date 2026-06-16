ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ₹10 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಶಾಖೆಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹ 10 ಕೋಟಿ ವ್ಯವ ಹಾರದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ದಾಟಿವೆ’ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳೂರು ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 2025–26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶೇಕಡ 25ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಾರಣ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಶಾಖೆ ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಫಾದರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ರೊಸಾರಿಯೊ, ‘ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಮ್ಮೆ. ಗ್ರಾಹಕಸ್ನೇಹಿ ಸೇವೆ, ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಲಹೆಗಾರ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಸ್.ಎಚ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಠೇವಣಿ, ಸಾಲ ವಿತರಣೆ, ವಹಿವಾಟು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಸೂಲಾಗದ ಸಾಲದ ಕುರಿತು ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಫಾ.ಜಾನ್ ಎಲ್ ಸಿಕ್ವೇರ, ಎಸಿಪಿ ರವೀಶ್ ಎಸ್.ನಾಯಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸುನಿಲ್ ಮೆನೇಜಸ್, ನಿರ್ದೇ ಶಕರಾದ ಜೋಸೆಫ್ ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊ, ಆ್ಯಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಸೋಜ, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೆರೊ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ವಾಸ್, ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜ, ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಎಲ್ರಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ, ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೂಜ್, ಸಿ.ಜಿ.ಪಿಂಟೊ, ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ್ ಎಫ್ ಮೆನೇಜಸ್, ಐಟಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಲ್ವಿನ್ ಝೇವಿಯರ್ ಡಿಸೋಜ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತರಾದ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಐರಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಗೂ ಬಜ್ಪೆ ಶಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೈಲೆಟ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-29-1887669811</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>