ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ: ಆರೋಪ

ಮಂಗಳೂರು: 'ಮೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ (ನಾನ್ ಆರ್ಎಪಿಡಿಆರ್ಪಿ) ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸುವ 'ಎನ್–ಸಾಫ್ಟ್' ತಂತ್ರಾಂಶ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಳಕೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಶಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ, 'ಏ.2ರಿಂದ 'ಎನ್–ಸಾಫ್ಟ್' ತಂತ್ರಾಂಶ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉರ್ಬನ್ ಪಿಂಟೊ, 'ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಎನ್–ಸಾಪ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಪವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಸರಾಸರಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀಗಿಸಬೇಕು. ವಿಳಂಬವಾದಷ್ಟೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯೂಸುಫ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಯಾದವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>