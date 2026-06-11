ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ

ಪ್ರವೀಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಪಿ.ವಿ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 8:40 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 8:40 IST
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EducationMangaluruRainprotestdakshina-kannada

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