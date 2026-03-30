ಮುಂಬೈ– ಮಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ 6ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಯ ಬೇಸಿಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಬಜಪೆಯ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ (ಎಂಎಂಆರ್) ನಡುವೆ (ನವಿ ಮುಂಬೈ (ಎನ್ಎಂಐ) ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ (ಬಿಒಎಂ) ಸೇರಿದಂತೆ) ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಆರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ನವಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಎರಡು ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈಗೆ ಮೂರು ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿವೆ. ನವಿ ಮುಂಬೈ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಿಮಾನಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಂಡಿಗೊ ಸಂಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಮುಂಬೈ (ಬಿಒಎಂ) ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ನವಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಭಾನುವಾರ 94 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ 6ಇ 866 ವಿಮಾನ, 51 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ 6ಇ 841 ವಿಮಾನ ಹಾಗೂ 108 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ 6ಇ 2030 ವಿಮಾನಗಳು ಬಜಪೆಗೆ ಬಂದಿಳಿದವು. ಇಲ್ಲಿಂದ 128 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ 6ಇ 832 ವಿಮಾನ, 121 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ 6ಇ 865 ವಿಮಾನ, 165 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ 6ಇ 2031 ವಿಮಾನಗಳು ನವಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದವು ಎಂದು ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಗೊ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರಾನ್ ಆಸುಪಾಸಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಿವೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೆಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಜಾಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-28-1219255829</p>