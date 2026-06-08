ನಾ.ಡಿಸೋಜ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಾಂಧಿನಗರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಸಾಹಿತಿ ನಾ.ಡಿಸೋಜ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಸೋಜರ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಡಿಸೋಜ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪೈಕಿ ‘ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಕಥೆ ಹೇಳು' ಕೃತಿಯ ಹೂರಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸಂವಾದ, ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಥಾ ರೂಪಕ ಮುಂತಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಡಿಸೋಜರ ಪುತ್ರಿ ಶೋಭಾ ನರೇಶ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಥಾರೂಪಗಳ ಸಂದೇಶ ಬಿತ್ತರಿಸುವ, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಆಶಯ ಬೆಳಗಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಶೋಭಾ ನರೇಶ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಲಾವಿದ ದಿನೇಶ್ ಹೊಳ್ಳ, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕೋಟೆಕಾರ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕೆ.ನಳಿನಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಲಾವಣ್ಯ ಗಣೇಶ್, ಬಿಂದಿಯಾ, ಡಿಸೋಜರ ಪತ್ನಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ, ಸಹೋದರಿ ಮೇರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-29-470651061</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>