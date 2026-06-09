<p>ಮಂಗಳೂರು: ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದೀಪಧಾರ್ ತಂಡವನ್ನು ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿದ ಮವೆರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮವೆರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರಿಜ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ‘ಗೋಲ್ಡ್’ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ‘ಸಿಲ್ವರ್’ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ರಫ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು.</p>.<p>ಭಾರತ ಬ್ರಿಜ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಿಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಬ್ರಿಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂದೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ‘ಗೋಲ್ಡ್’ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮವೆರಿಕ್ಸ್ ದಿನದ ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತುಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 61.05 ಸ್ಕೋರು ಗಳಿಸಿತು. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಮುಖರ್ಜಿ, ಅನಿರುದ್ಧ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, ಜೇಕಬ್, ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, ಡೊಮಿನಿಕ್ ಫಿಲಿಪೋಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಕೆಜಾದ್ ಅಂಕ್ಲೆಸಾರಿಯ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಮವೆರಿಕ್ಸ್.</p>.<p>ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ‘ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್’ ವಿರುದ್ಧ 77-13ರ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಕಂಡ ಮವೆರಿಕ್ಸ್ ನಂತರ ಎಹಾ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಪೇಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವಾಗಿ 20-19 ಮತ್ತು 35-14ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 37-17ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತು. ದೀಪಧಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ದಿನದ ಮೊದಲ ಸೋಲು. 53.58 ಸ್ಕೋರುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು.</p>.<p>ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ 51-7ರ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ದಿನದ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಫೋರ್ಮಿಡೇಬಲ್ ತಂಡ ಮವೆರಿಕ್ಸ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದು 60.45 ಸ್ಕೋರು ಬಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. 30 ತಂಡಗಳ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ರೂಯಾ (54.32) ಮೂರು ಮತ್ತು ಸಿನಪ್ಸೆ (51.93) ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಟಾಪ್ರಫ್ ಅಜೇಯ ಓಟ: ಸಿಲ್ವರ್ ವಿಭಾಗದ ದಿನದ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಟಾಪ್ ರಫ್ ತಂಡ 63.23 ಸ್ಕೋರು ಗಳಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ದಲ್ಲಿದೆ. 88-0ಯಿಂದ ಬ್ರಿಜ್ಲಾಜಿ ತಂಡವನ್ನು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿದ ಓವರ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಜೀರೊಗೆ 25–33ರಲ್ಲಿ ಮಣಿದ ತಂಡ ನಂತರ 2 ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ 60.70 ಸ್ಕೋರು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಎವಿಎನ್ಎಲ್ (55.11) ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಲಕ್ಕಿ (53.11) ಕ್ರಮವಾಗಿ 3 ಹಾಗೂ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಕರಾವಳಿ ತಂಡ (46.88) ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-44-591145287</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>