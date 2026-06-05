ಬ್ರಿಜ್‌: ಮೋನಿಕಾ–ಜೇಸಲ್ ಮುನ್ನಡೆ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ರಿಜ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನವದೆಹಲಿಯ ಮೋನಿಕಾ ಜಾಜೂ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ಜೇಸಲ್ ದಬ್ರಿವಾಲ ನಗರದ ಬೆಂದೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮಾವೆರಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರಿಜ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ಮಿಂಚಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತ ಬ್ರಿಜ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಿಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಿ.ಗೌರಿ ರಾವ್ ಸ್ಮಾರಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ನವದೆಹಲಿ–ಮುಂಬೈ ಜೋಡಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇ.ಎ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 43 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 46 ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 18 ಜೋಡಿಗಳು ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇರಿಸಿವೆ. ಐಎಂಪಿ ಮಾದರಿಯ ಈ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಭಾರತಿ ದೇ ಮತ್ತು ಗೋಪಿಕಾ ಟಂಡನ್ 40 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ನವದೆಹಲಿಯ ಉಷಾ ಕಾಬ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ಮೀನಲ್ ಠಾಕೂರ್ 37 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-51-1574683333</p>