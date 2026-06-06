ಉಷಾ–ಮೀನಲ್ ಜೋಡಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

<p>ಮಂಗಳೂರು: ನವದೆಹಲಿಯ ಉಷಾ ಖಾಬ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈಯ ಮೀನಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಜೋಡಿ ಮವೆರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರಿಜ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ದಿ.ಗೌರಿ ರಾವ್ ಸ್ಮಾರಕ ಐಎಂಪಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಕರಾವಳಿ ಬ್ರಿಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತ ಬ್ರಿಜ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಿಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂದೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟು 87.23 ಸ್ಕೋರು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾ ಗುರ್ಜರ್ 54.83 ಸ್ಕೋರುಗಳೊಂದಿಗೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರು.</p>.<p>ಉಷಾ ಮತ್ತು ಮೀನಲ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಚಾಣಾಕ್ಷ್ಯ ಆಟವಾಡಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದನವದೆಹಲಿಯ ಮೋನಿಕಾ ಜಾಜೂ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ಜೇಸಲ್ ದಬ್ರಿವಾಲ 8ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದರು.</p>.<p>ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 46 ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿದ್ದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಪೈಕಿ 18 ಜೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದ ನವದೆಹಲಿಯ ಭಾರತಿ ದೇ ಮತ್ತು ಗೋಪಿಕಾ ಟಂಡನ್ 11ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದರು. ಅಳಕಾ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಮತ್ತು ಬಿಂದಿಯಾ ಕೊಹ್ಲಿ (ಸ್ಕೋರು: 43.20) 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಆಶಾ ಶರ್ಮಾ–ಪೂಜಾ ಬಾತ್ರ (36) 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತಾ ಕಮಲ್–ಬಿಂದಿಯಾ ನಾಯ್ಡು (35.58) ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-51-1457252820</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>