ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಇಂದು

ಮಂಗಳೂರು: ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಬಜಪೆ ಗ್ರಾಮದ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಕಾಂತೇರಿ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂತೇರಿ ಧೂಮಾವತಿ ಮತ್ತು ಬಂಟ ದೈವಗಳ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮೇ 1ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತುಮನೆಯಿಂದ ಭಂಡಾರ ಹೊರಟು ಆರೋಹಣ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ತುಡರ ಬಲಿಸೇವೆ, ಮೇ 2ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ ಬಂಡು ನೇಮೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಕಂಚಿಲ ಬಲಿಸೇವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ 2ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬಜಪೆ ಪೇಟೆಯಿಂದ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬರಲು ಉಚಿತ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.

ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 9448152626 (ಪದ್ಮನಾಭ), 9901492296 (ಜಗದೀಶ) ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕರಣ 5(1)ರಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಏ.18ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಕರಡು ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೇ 2ರ ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ, ಅಹವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅದಾಲತ್ ಅನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260501-29-144639151