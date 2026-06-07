<p>ಮಂಗಳೂರು: ಲಾಟರಿ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ₹1.85 ಲಕ್ಷ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>50 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೇರಳ ಲಾಟರಿಯ ಜಾಹೀರಾತು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಾಟರಿ ನಂಬರ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ದೂರುದಾರರು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ₹12 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ ಕೋಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದೂರುದಾರರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ, ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಾಟರಿ ಹಣ ನೀಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಂತೆ ದೂರುದಾರರು ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 1.85 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅದು ನಕಲಿ ಲಾಟರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದ್ದು, ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-51-1479611970</p>