ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ₹6.84 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

ಮಂಗಳೂರು: ವಿದೇಶದಿಂದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ವಿವಿಧ ಶುಲ್ಕ ನೀಡುವಂತೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಂಬಿಸಿದ ಅಪರಿಚಿತರು, ₹6.84 ಲಕ್ಷ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆ ಮಂಗಳೂರಿ ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪತಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚಕರು, ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆಗೆ ಲಂಡನ್ನ ನಂಬರ್ನಿಂದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, 'ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಸುಮಾರು ₹5.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಫೆಡ್ಎಕ್ಸ್ ಏರ್ ಕಾರ್ಗೊದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ ₹1.10 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿರು ವ ವಂಚಕರು, ಈ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿ ದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಶುಲ್ಕ, ಲಂಡನ್ನ ಫೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿ ಸಲು ಶುಲ್ಕದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹6.84 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರದೆ ಇದ್ದಾಗ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ತಾವು ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>