‘ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ’

ಮಂಗಳೂರು: 'ಬಸ್ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ 'ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್' ಅಳವಡಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಇಆರ್ಎಸ್) ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸದ ಕಾರಣ ಈ ಸಾಧನದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಯಾವ ಖಾತರಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರುಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅಸೊಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ ಕೆ, 'ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ವಾರದ ಕಳೆದರೂ ಆ ವಾಹನದ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನಾ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜಾರಿಯ ಹೊಣೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸುವ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ 12 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ₹ 4,500ಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಧನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾಧನ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ₹ 8120 ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಬಿಲ್ ನೀಡದೇ ₹13 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹ 16 ಸಾವಿರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಅಳವಡಿಸಲೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವಾಹನಗಳೂ ಅದರ ಸಿಮ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 150 ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸಲುವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 3,800 ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸಿಮ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದ ವಾಹನಗಳ ದೃಢತೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಎಫ್ಸಿ) ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೂಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್, ನಾಗೇಶ್ ಮಿತ್ತಡ್ಕ, ಖಜಾಂಜಿ ಸುರೇಶ್ ಸಲ್ಯಾನ್, ಶುಭಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>