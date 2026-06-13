ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರ್ಬ; ಬಗೆಬಗೆಯ ಹಲಸಿನ ಖಾದ್ಯಗಳ ಸಂಭ್ರಮ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹಲಸಿನ ಖಾದ್ಯಗಳು, ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳ ವೈವಿಧ್ಯ, ಗೃಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ‘ಕುಡ್ಲ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರ್ಬ’ ಹೀಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಬರಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ನ ಸಂತ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಲಸಿನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು, ಕೊಡಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ರಂಬುಟಾನ್, ಫುಲಾಸಾನ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಖರೀದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಲಸಿನ ಚಿಪ್ಸ್, ಹಪ್ಪಳ, ಹಲ್ವಾ, ತಾಜಾ ತಯಾರಿಸಿದ ತಿನಿಸುಗಳಾದ ಹಲಸಿನ ಜಿಲೇಬಿ, ಪಾಯಸ, ಪೋಡಿ, ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಅನ್ನು ಜನರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಲಡ್ಡು, ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲದ ಅಚ್ಚು, ನೋವು ಶಮನ ನಾಟಿ ಔಷಧ, ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ, ಆಭರಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-28-1418289560</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>