ಮರಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ: ಆಗ್ರಹ

ಮಂಗಳೂರು: ಪಿಲಿಕುಳ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ಗಾಗಿ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ 191 ಮರಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಏಟು ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಲಬ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವ ಗಾಲ್ಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಇರುವ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದರು.</p>.<p>ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಬಳೆಗಾರ ಮಾತನಾಡಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 196 ಮರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>72 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು 147 ಮಾವು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 200 ಗಿಡಗಳು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಎಂದು ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>300 ಮರಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಲಬ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ₹ 40 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ₹ 14 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮರಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹರೀಶ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ವಿಭೂತೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>