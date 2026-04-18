ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಮಂಗಳೂರು: ಹಳದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುವ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹಾಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆಯಾದರೂ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬೋರ್ಡ್ನ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಘ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಆದರೂ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ವಿಮೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹23 ಸಾವಿರ ಇರುವ ವಿಮೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ಗೆ ₹14 ಸಾವಿರ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಹೊರೆಯಾಗಲಿ, ದುಬಾರಿ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಾಹನಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣ್ ಲೇಡಿಹಿಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಶೋಕನಗರ, ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅತ್ತಾ ವರ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಮುನ್ನ ಪದವಿನಂಗಡಿ, ನರೇಂದ್ರ ಹೊಯ್ಗೆ ಬೈಲ್, ರಾಜೇಶ್ ಕುಳಾಯಿ, ದಿನೇಶ್ ಕುಂಜತ್ತಬೈಲ್, ಶಂಕರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ